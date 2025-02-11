Песков заявил о готовности РФ помочь Еревану и Баку

Россия сохраняет готовность оказать помощь в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном, но приветствует и самостоятельные шаги сторон. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна.

Симонян заявил, что участие РФ в урегулировании "маловероятно" из-за "плохих воспоминаний" о прошлом опыте.

" Н а р а з л и ч н ы х у р о в н я х и з Еревана мы слышали заявления о том, что, собственно, нет необходимости в посредниках. И Ереван, и Баку способны уже сами продолжать переговоры до финализации этого процесса, - отметил Песков. - Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать их самостоятельные усилия".

Представитель Кремля подчеркнул позицию Москвы: "Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным, и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества".