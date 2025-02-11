Захарова назвала причину визита посла США в МИД России

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел встречу с американским посолом в России Линн Трейси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Рябков провел переговоры с послом США
© РИА Новости

Захарова подчеркнула, что встреча Рябкова и Трейси была запланированной. Дипломаты обсуждали «деятельность загранучреждений». Других деталей Захарова не привела.

9 февраля Захарова сообщила, что новый посол России в США все еще не получил агреман (предварительное согласие властей одной страны на предложенную другой страной кандидатуру посла). Бывший российский посол в США Анатолий Антонов завершил свою командировку в начале октября 2024 года. Он возглавлял российское посольство в Штатах с августа 2017-го.

Кто именно станет новым послом в США, в МИД до сих пор не сообщали. В министерстве призвали администрацию нового президента США Дональда Трампа обратить внимание на вопрос выдачи агремана.

Политика
Линн Трейси
Сергей Рябков
Мария Захарова
Джозеф Байден
Дональд Трамп
Владимир Путин
МИД России
Соединенные Штаты