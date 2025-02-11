Рябков провел переговоры с послом США

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел встречу с американским посолом в России Линн Трейси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Захарова подчеркнула, что встреча Рябкова и Трейси была запланированной. Дипломаты обсуждали «деятельность загранучреждений». Других деталей Захарова не привела.

9 февраля Захарова сообщила, что новый посол России в США все еще не получил агреман (предварительное согласие властей одной страны на предложенную другой страной кандидатуру посла). Бывший российский посол в США Анатолий Антонов завершил свою командировку в начале октября 2024 года. Он возглавлял российское посольство в Штатах с августа 2017-го.

Кто именно станет новым послом в США, в МИД до сих пор не сообщали. В министерстве призвали администрацию нового президента США Дональда Трампа обратить внимание на вопрос выдачи агремана.