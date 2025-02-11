Владимир Зеленский идет по стопам фюрера нацисткой Германии Адольфа Гитлера, но его планы призывать в Вооруженные силы 18-летних украинцев не изменят ход специальной военной операции. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, слова которого приводит Telegram-канал Shot.

Парламентарий напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Адольф Гитлер бросал в бой совсем юных членов Гитлерюгенда, и сейчас на Украине может быть аналогичная ситуация.

« Н и ч е г о э т о н е и з м е н и т . Н а ш и в о й с к а п р о д о л ж а т в ы п о л н я т ь з а д а ч у , к о т о р у ю п о с т а в и л В е р х о в н ы й г л а в н о к о м а н д у ю щ и й » , - к о н с т а т и р о в а л Картаполов.

Ранее Владимир Зеленский, на фоне призывов Запада к снижению призывного возраста, сообщил, что Киев планирует привлечь 18-летних украинцев в Вооруженные силы «выгодными контрактами». Это вызвано «необходимостью восполнить потери в рядах ВСУ», пояснил он.

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При этом в 2024 году на Украине уже был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет. И в соцсетях регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов применяют силу в попытках мобилизовать украинцев.