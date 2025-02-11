Зеленского сравнили с Гитлером из-за желания заманить в ВСУ 18-летних
Владимир Зеленский идет по стопам фюрера нацисткой Германии Адольфа Гитлера, но его планы призывать в Вооруженные силы 18-летних украинцев не изменят ход специальной военной операции. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, слова которого приводит Telegram-канал Shot.
Парламентарий напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Адольф Гитлер бросал в бой совсем юных членов Гитлерюгенда, и сейчас на Украине может быть аналогичная ситуация.
«Ничего это не изменит. Наши войска продолжат выполнять задачу, которую поставил Верховный главнокомандующий», - констатировал Картаполов.
Ранее Владимир Зеленский, на фоне призывов Запада к снижению призывного возраста, сообщил, что Киев планирует привлечь 18-летних украинцев в Вооруженные силы «выгодными контрактами». Это вызвано «необходимостью восполнить потери в рядах ВСУ», пояснил он.
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При этом в 2024 году на Украине уже был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет. И в соцсетях регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов применяют силу в попытках мобилизовать украинцев.