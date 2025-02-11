Путин выступил с требованием к использованию атомного потенциала России

Президент России Владимир Путин призвал к полному использованию атомного потенциала страны.

Обращение лидера было озвучено его помощником по науке и образованию Андреем Фурсенко на заседании, посвященного 80-летию отечественной атомной промышленности.

« В а ж н о , ч т о б ы у н и к а л ь н ы й п о т е н ц и а л и п о и с т и н е н е и с ч е р п а е м ы е и н н о в а ц и о н н ы е в о з м о ж н о с т и а т о м н о й п р о м ы ш л е н н о с т и с е г о д н я в п о л н о й м е р е б ы л и з а д е й с т в о в а н ы » , — с о о б щ и л Путин.

Среди отраслей, в которых важна атомная промышленность, Путин выделил национальную экономику, оборону, энергетику и рынок подготовки кадров.

Особое внимание Владимир Путин уделил разработке новых типов атомных установок. В частности, модульные реакторы малой мощности и реакторы на быстрых нейтронах, которые, по его словам, должны стать основой для атомной энергетики будущего.

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Президент также выделил в числе приоритетных задач участие в перспективных космических и арктических программах, а также в других проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета страны. Эти направления деятельности должны способствовать дальнейшему технологическому развитию и укреплению позиций России на международной арене, заключил Путин.