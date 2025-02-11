Путин поздравил коллектив училища им. маршала Рокоссовского с юбилеем учреждения
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского с юбилеем учреждения, отметив его вклад в военное образование и подготовку квалифицированных офицерских кадров.
"С момента своего создания в 1940 году ваш вуз многое сделал для развития системы отечественного высшего военного образования, внес весомый вклад в подготовку квалифицированных офицерских кадров, воспитал целую плеяду блестящих профессионалов, вписавших немало ярких страниц в легендарную ратную историю Родины", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. "Гордость училища - его педагоги и выпускники, которые мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в послевоенный период выполняли сложные боевые задачи в горячих точках, а в наши дни героически сражаются в ходе специальной военной операции, защищают свободу и безопасность России и нашего народа", - подчеркнул Путин.
Он назвал военное училище им. Рокоссовского одним из ключевых образовательных центров Сухопутных войск Вооруженных сил России, в стенах которого работает сильный профессорско-преподавательский состав, грамотные командиры, имеющие реальный боевой опыт.
"Здесь используются самые современные технологии и методы обучения, активно внедряется инновационная учебно-материальная база", - добавил президент.
Путин убежден, что коллектив вуза продолжит усердно работать, а его учащиеся и дальше будут образцом компетентности, верности воинскому долгу и присяге.