Путин поздравил коллектив училища им. маршала Рокоссовского с юбилеем учреждения

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского с юбилеем учреждения, отметив его вклад в военное образование и подготовку квалифицированных офицерских кадров.

" С м о м е н т а с в о е г о с о з д а н и я в 1 9 4 0 г о д у в а ш в у з м н о г о е с д е л а л д л я р а з в и т и я с и с т е м ы о т е ч е с т в е н н о г о в ы с ш е г о в о е н н о г о о б р а з о в а н и я , в н е с в е с о м ы й в к л а д в п о д г о т о в к у к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х о ф и ц е р с к и х к а д р о в , в о с п и т а л ц е л у ю п л е я д у б л е с т я щ и х п р о ф е с с и о н а л о в , в п и с а в ш и х н е м а л о я р к и х с т р а н и ц в л е г е н д а р н у ю р а т н у ю и с т о р и ю Р о д и н ы " , - г о в о р и т с я в п о с л а н и и главы государства, опубликованном на сайте Кремля. "Гордость училища - его педагоги и выпускники, которые мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в послевоенный период выполняли сложные боевые задачи в горячих точках, а в наши дни героически сражаются в ходе специальной военной операции, защищают свободу и безопасность России и нашего народа", - подчеркнул Путин.

Он назвал военное училище им. Рокоссовского одним из ключевых образовательных центров Сухопутных войск Вооруженных сил России, в стенах которого работает сильный профессорско-преподавательский состав, грамотные командиры, имеющие реальный боевой опыт.

" З д е с ь и с п о л ь з у ю т с я с а м ы е с о в р е м е н н ы е т е х н о л о г и и и м е т о д ы о б у ч е н и я , а к т и в н о в н е д р я е т с я и н н о в а ц и о н н а я у ч е б н о - м а т е р и а л ь н а я б а з а " , - д о б а в и л президент.

Путин убежден, что коллектив вуза продолжит усердно работать, а его учащиеся и дальше будут образцом компетентности, верности воинскому долгу и присяге.