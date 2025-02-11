Посол назвал страну, где могут состояться переговоры по Украине

Словакия могла бы стать местом для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если они состоятся. Об этом сказал в беседе с РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков.

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По его словам, Словакия, с учетом позиции ее властей, — допустимый для России вариант для организации переговоров.

Посол РФ Братчиков: Украина причастна к расшатыванию ситуации в Словакии

В конце января президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения переживают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов вести переговоры напрямую с Путиным. Он также признал, что сейчас Украина не сможет вернуть взятые под контроль Россией территории и не готова терять ради этого миллионы людей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал пустыми словами заявление Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС должен принимать участие в мирных переговорах по Украине.