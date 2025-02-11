У России появляется все больше свидетельств черной трансплантологии, процветающей на подконтрольных Киеву территориях. Об этом РИА Новости рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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" Т а к и х ф а к т о в у н а с с т а н о в и т с я в с е б о л ь ш е п о м е р е о с в о б о ж д е н и я т е р р и т о р и й " , - о т м е т и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

По его словам, для черной трансплантологии на территориях, подконтрольных киевским властям, созданы закрытые медицинские центры, которые жестко охраняются специальными военными подразделениями.

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Эти центры расположены в местных больницах, из которых выгнали персонал. По данным местных жителей, медсестер и врачей туда не допускают.

Мирошник пояснил, что блокируется крыло больницы, куда в определенный период времени заезжают специальные бригады. Туда же на отдельных машинах доставляют раненых или пострадавших.

" Т а м д о с т а т о ч н о а к т и в н о р а с п о р я ж а ю т с я л ю д и , к о т о р ы е г о в о р я т н е н а р у с с к о м и н е н а у к р а и н с к о м я з ы к а х . Ч а щ е с в и д е т е л и г о в о р я т о б а н г л о я з ы ч н ы х и ф р а н к о я з ы ч н ы х п р е д с т а в и т е л я х , к о т о р ы е в ы п о л н я ю т м е н е д ж е р с к и е ф у н к ц и и " , - о т м е т и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

Такие центры, добавил представитель МИД РФ, занимаются трупной трансплантологией либо изъятием органов у раненых. Предполагается, что такого рода деятельностью занимаются международные синдикаты, в которых объединяются преступники из разных стран для заработка, проведения экспериментов либо других действий.

Мирошник добавил, что по мере сбора информации, станет понятно, кто занимал ведущую, координирующую роль в организации на Украине черной трансплантологии.

Пока же видно, что Украина не сопротивляется, а создает законодательные условия для того, чтобы трансплантология процветала и этим можно было заниматься безнаказанно, заключил дипломат.