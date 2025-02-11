Мирошник: Появляется все больше свидетельств черной трансплантологии на Украине
У России появляется все больше свидетельств черной трансплантологии, процветающей на подконтрольных Киеву территориях. Об этом РИА Новости рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Таких фактов у нас становится все больше по мере освобождения территорий", - отметил собеседник агентства.
По его словам, для черной трансплантологии на территориях, подконтрольных киевским властям, созданы закрытые медицинские центры, которые жестко охраняются специальными военными подразделениями.
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Эти центры расположены в местных больницах, из которых выгнали персонал. По данным местных жителей, медсестер и врачей туда не допускают.
Мирошник пояснил, что блокируется крыло больницы, куда в определенный период времени заезжают специальные бригады. Туда же на отдельных машинах доставляют раненых или пострадавших.
"Там достаточно активно распоряжаются люди, которые говорят не на русском и не на украинском языках. Чаще свидетели говорят об англоязычных и франкоязычных представителях, которые выполняют менеджерские функции", - отметил собеседник агентства.
Такие центры, добавил представитель МИД РФ, занимаются трупной трансплантологией либо изъятием органов у раненых. Предполагается, что такого рода деятельностью занимаются международные синдикаты, в которых объединяются преступники из разных стран для заработка, проведения экспериментов либо других действий.
Мирошник добавил, что по мере сбора информации, станет понятно, кто занимал ведущую, координирующую роль в организации на Украине черной трансплантологии.
Пока же видно, что Украина не сопротивляется, а создает законодательные условия для того, чтобы трансплантология процветала и этим можно было заниматься безнаказанно, заключил дипломат.