Мирошник: Появляется все больше свидетельств черной трансплантологии на Украине

У России появляется все больше свидетельств черной трансплантологии, процветающей на подконтрольных Киеву территориях. Об этом РИА Новости рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Мирошник: Появляется все больше свидетельств черной трансплантологии на Украине
© РИА Новости / Алексей Куденко
"Таких фактов у нас становится все больше по мере освобождения территорий", - отметил собеседник агентства.

По его словам, для черной трансплантологии на территориях, подконтрольных киевским властям, созданы закрытые медицинские центры, которые жестко охраняются специальными военными подразделениями.

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Эти центры расположены в местных больницах, из которых выгнали персонал. По данным местных жителей, медсестер и врачей туда не допускают.

Мирошник пояснил, что блокируется крыло больницы, куда в определенный период времени заезжают специальные бригады. Туда же на отдельных машинах доставляют раненых или пострадавших.

"Там достаточно активно распоряжаются люди, которые говорят не на русском и не на украинском языках. Чаще свидетели говорят об англоязычных и франкоязычных представителях, которые выполняют менеджерские функции", - отметил собеседник агентства.

Такие центры, добавил представитель МИД РФ, занимаются трупной трансплантологией либо изъятием органов у раненых. Предполагается, что такого рода деятельностью занимаются международные синдикаты, в которых объединяются преступники из разных стран для заработка, проведения экспериментов либо других действий.

Мирошник добавил, что по мере сбора информации, станет понятно, кто занимал ведущую, координирующую роль в организации на Украине черной трансплантологии.

Пока же видно, что Украина не сопротивляется, а создает законодательные условия для того, чтобы трансплантология процветала и этим можно было заниматься безнаказанно, заключил дипломат.

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