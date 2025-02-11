Существует вероятность, что Россия может усилить свое влияние на Балтийское море на фоне намерений Европы превратить территорию во внутреннее море ЕС. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

« О н и ж е м н о г о р а з з а я в л я л и , ч т о х о т я т с д е л а т ь Б а л т и к у в н у т р е н н и м м о р е м Евросоюза, забывая, что у нас на Балтике и Санкт-Петербург, и Усть-Луга, и порты, и Балтийск, и калининградские порты. Это очень смело с их стороны, делать такие заявления. Как бы Балтика не стала внутренним морем России», — заявил Колесник для NEWS.ru.

Он напомнил, что в прошлом Балтика уже практически стала внутренним российским морем.

Российский кабель оборвался в финской зоне Балтийского моря

Депутат также отметил, что до революции 1917 года основные базы Российской империи были размещены в Балтийском море. Он упомянул, что такие города, как Хельсинки (в то время Гельсингфорс), Ревель (ныне Таллин), Рига, Лиепая и другие прибрежные города до Санкт-Петербурга, входили в состав Российской империи и позже СССР.

Ранее эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Константин Соколов сообщил, что после инаугурации президента США Дональда Трампа НАТО намерен установить полный контроль над судоходством в Балтике. Тем самым может начаться Третья мировая война.

Кроме того, газета Politico писала, что Европа готовится к операции по захвату входящих в якобы российский «теневой фронт» танкеров, которые расположены в Балийском море. Для этого в Евросоюзе разрабатывают специальные юридические меры, передает 360.ru.