В Совфеде отреагировали на слова Трампа о риске для Украины стать частью России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал не забывать о первопричинах украинского конфликта в моменты обсуждения сценариев урегулирования кризиса. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России.

« В с е р а с с у ж д е н и я и в о з м о ж н ы е о ц е н к и и с ц е н а р и и у р е г у л и р о в а н и я к р и з и с а н а Украине не должны уходить от необходимости выкорчевывания первопричин существующих проблем. Иначе вся эта работа будет носить показной характер. Но результаты будут сугубо временными», — предположил Карасин.

По словам сенатора, история хорошо знает о проблемах, которые привели к украинскому конфликту.

« З а я в л е н и я Трампа, конечно, заслуживают внимания, но тут важны детали. Важно понимать, что ультранационализм Украины, неонацизм, в который это все переросло, — это довольно сложное, трудное явление. Поэтому будем надеяться на лучшее и стремиться к этому»

Ранее Трамп заявил, что украинские власти обязаны дать гарантии безопасности вложенных в нее американских средств, поскольку Украина рискует в какой-то день стать частью России. Он подчеркнул, что хочет вернуть вложенные в Киев деньги.

Трамп подчеркнул, что США потратили на Украину 300-350 миллиардов долларов, в то время как Европа — всего лишь 100 миллиардов. При этом глава Белого дома ушел от ответа на вопрос о том, продолжают ли США поставлять оружие Украине.