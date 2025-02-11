В России назвали повод для прекращения предоставления помощи ВСУ из США

Российский политолог Сергей Марков назвал повод для прекращения предоставления помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) из США. Своим мнением он поделился в Telegram-канале «Логика Маркова».

По словам Маркова, помощь ВСУ из США может прекратиться из-за перепродажи Украиной оружия мексиканским наркокартелям. Судьбу поставляемого Киеву западного оружия ранее раскрыл американский журналист Такер Карлсон в ходе своего интервью с военным экспертом Дэниелом Дэвисом.

Как заявлял Карлсон, украинские военные продают до половины всего поставленного им оружия, которое впоследствии оказывается у южных границ США.

Марков считает озвученные американским журналистом объемы преувеличенными, но предположил, что какая-то часть оружия все же достается мексиканским наркокартелям, что может вызвать прецедент.

« Э т о [ м е к с и к а н с к и е н а р к о к а р т е л и ] с е й ч а с З л о н о м е р о д и н д л я США. И [президент Украины Владимир] Зеленский получается связывается с этим главным Злом для американцев. Это подготовка к полному прекращению финансирования украинского режима со стороны США», — заключил российский политолог.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от роли «гаранта безопасности в Европе», что окажет серьезное влияние на ситуацию на Украине.