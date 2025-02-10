Лавров: РФ пересмотрит свои международные обязательства

Россия пересмотрит свои обязательства перед международными организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он уточнил, что речь идет о Международном валютном фонде, Всемирном банке и Всемирной торговой организации. По словам Лаврова, они были превращены «в инструмент гибридной войны».

« В э т и х у с л о в и я х н а ш и о б я з а т е л ь с т в а п е р е д о р г а н и з а ц и я м и , в к о т о р ы х п р а к т и к у ю т с я о т к р о в е н н о - д и с к р и м и н а ц и о н н ы е п о д х о д ы , г д е н е с о б л ю д а е т с я у с т а в н о й п р и н ц и п р а в н о п р а в и я у ч а с т н и к о в , н а р у ш а ю т с я с о г л а с о в а н н ы е к о н с е н с у с н ы е п р о ц е д у р ы , б у д у т п е р е с м а т р и в а т ь с я . Э т о т п р о ц е с с у ж е н а ч а т . В о т д е л ь н ы х с л у ч а я х — п е р е с м а т р и в а т ь с я к а р д и н а л ь н о » , — с к а з а л о н .

Лавров отметил, что, если по независящим от РФ причинам этого сделать не получится, то Москва не станет цепляться за международные структуры, в которых «балом правят» государства с недружественными правительствами.

« Н и в к о е м с л у ч а е н е л ь з я " з а в и с а т ь " в о ж и д а н и и , ч т о в с е к а к - н и б у д ь с а м о с о б о й ( к а к у н а с г о в о р я т ) " у с т а к а н и т с я " , " р а с с о с е т с я " , в е р н е т с я в п р е ж н е е с о с т о я н и е . Н у ж н о с м о т р е т ь и и д т и в п е р е д . Н а п е р в ы й п л а н в ы д в и н у л и с ь з а д а ч и д е я т е л ь н о г о у ч а с т и я в о б ъ е д и н е н и я х , г д е н е т " в е д у щ и х " и " в е д о м ы х " , " у ч и т е л е й " и " у ч е н и к о в " » , — д о б а в и л о н .

Такими объединениями, по словам Лаврова, являются БРИКС и ШОС.