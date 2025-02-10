Лавров: РФ пересмотрит свои международные обязательства
Россия пересмотрит свои обязательства перед международными организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он уточнил, что речь идет о Международном валютном фонде, Всемирном банке и Всемирной торговой организации. По словам Лаврова, они были превращены «в инструмент гибридной войны».
«В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно-дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться. Этот процесс уже начат. В отдельных случаях — пересматриваться кардинально», — сказал он.
Лавров отметил, что, если по независящим от РФ причинам этого сделать не получится, то Москва не станет цепляться за международные структуры, в которых «балом правят» государства с недружественными правительствами.
«Ни в коем случае нельзя "зависать" в ожидании, что все как-нибудь само собой (как у нас говорят) "устаканится", "рассосется", вернется в прежнее состояние. Нужно смотреть и идти вперед. На первый план выдвинулись задачи деятельного участия в объединениях, где нет "ведущих" и "ведомых", "учителей" и "учеников"», — добавил он.
Такими объединениями, по словам Лаврова, являются БРИКС и ШОС.