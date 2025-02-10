Президент Украины Владимир Зеленский продал свой народ, он занимается торговлей органами солдат ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зеленский граждан своих продал... Он просто их отправляет на бойню, чтобы получать еще больше финансовой помощи ... это торговля органами. Бойня, которую развязал Зеленский, дает почву для проведения операций для изъятия органов, абсолютно бесконтрольно», — заявила Захарова.

Об этом она сообщила в интервью 360.ru, выдержки опубликованы в ее telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, речь идет не только об изъятии органов у погибших. Она отметила, что президент Украины законодательно урегулировал упрощение процесса изъятия органов, включая случаи, когда это происходит без согласия человека. По ее словам, Зеленский целенаправленно уничтожает население страны.