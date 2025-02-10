Лавров назвал одну из важнейших задач России

Россия считает одной из важнейших своих задач признание геноцидом народов Советского Союза преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения. Такую задачу Москвы назвал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров назвал одну из важнейших задач России
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Он напомнил, что 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Наш святой долг перед поколением героев-освободителей Киева и Одессы, Берлина и Праги — сохранить историческую память о Великой Победе, бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории», — отметил дипломат.

Лавров выступил с заявлением о переговорах по Украине

Ранее Сергей Лавров объявил о присутствии лидеров СНГ на параде 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. До этого намерение посетить парад Победы в Москве выразил председатель КНР Си Цзиньпин.

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