Лавров выступил с заявлением о переговорах по Украине

Россия готова к диалогу по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что в ходе переговоров должны быть обеспечены законные интересы Москвы в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Лавров рассказал о возможном урегулировании кризиса на Украине на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

«Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы. Не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен», подчеркнул Лавров.

Глава ведомства отметил, что украинский кризис имеет свои глубокие первопричины. Среди них, уточнил он, создание угроз безопасности России через расширение НАТО на Восток и курс Киева на истребление всего русского — языка, культуры, СМИ и канонического православия.

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Лавров резюмировал, что только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению.

Президент РФ Владимир Путин сообщил ранее, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

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