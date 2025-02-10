Лавров выступил с заявлением о переговорах по Украине

Россия готова к диалогу по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что в ходе переговоров должны быть обеспечены законные интересы Москвы в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Лавров рассказал о возможном урегулировании кризиса на Украине на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

« Р о с с и я г о т о в а к п е р е г о в о р а м , в х о д е к о т о р ы х д о л ж н ы б ы т ь о б е с п е ч е н ы н а ш и з а к о н н ы е н а ц и о н а л ь н ы е и н т е р е с ы . Н е з а с ч е т и н т е р е с о в д р у г и х , н о в к о н т е к с т е д о г о в о р е н н о с т и о в с е о б ъ е м л ю щ е й с и с т е м е б е з о п а с н о с т и , в р а м к а х к о т о р о й н и к т о н е б у д е т у я з в л е н » , — п о д ч е р к н у л Лавров.

Глава ведомства отметил, что украинский кризис имеет свои глубокие первопричины. Среди них, уточнил он, создание угроз безопасности России через расширение НАТО на Восток и курс Киева на истребление всего русского — языка, культуры, СМИ и канонического православия.

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Лавров резюмировал, что только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению.

Президент РФ Владимир Путин сообщил ранее, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.