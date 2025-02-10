Лавров выступил с заявлением о переговорах по Украине
Россия готова к диалогу по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что в ходе переговоров должны быть обеспечены законные интересы Москвы в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, пишет РИА Новости.
По данным агентства, Лавров рассказал о возможном урегулировании кризиса на Украине на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.
«Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы. Не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен», — подчеркнул Лавров.
Глава ведомства отметил, что украинский кризис имеет свои глубокие первопричины. Среди них, уточнил он, создание угроз безопасности России через расширение НАТО на Восток и курс Киева на истребление всего русского — языка, культуры, СМИ и канонического православия.
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Лавров резюмировал, что только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению.
Президент РФ Владимир Путин сообщил ранее, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.