Небензя высказался о ситуации с USAID
Москва на протяжении многих лет говорила, что агентство USAID поддерживает радикалов по всей планете, напомнил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что эти слова списывали на пропаганду, а они оказались правдой, пишет РИА Новости.
Агентство по международному развитию (англ. United States Agency for International Development, USAID) — независимое агентство правительства США, которое отвечало за управление гражданской зарубежной помощью.
«У нас не вызывают никакого удивления недавнее разоблачение по поводу деятельности агентства USAID. Мы давно говорили о том, что оно финансирует радикалов по всему миру. Просто раньше это списывали на российскую пропаганду, а в итоге все оказалось правдой», — подчеркнул Небензя.
Ранее глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сообщил, что администрация планирует полностью закрыть USAID. Он добавил, что оно будет ликвидировано и не подлежит восстановлению
USAID пыталось бороться с работой российских СМИ
По его словам, агентство использовалось американским правительством в целях продвижения пропаганды и для организации «цветных революций» по всему миру, «было пронизано сверху донизу людьми из ЦРУ».
Маск констатировал, что задача USAID заключалась в том, чтобы внедрить агентов в каждый вид деятельности, который США вели за рубежом: правительственный, волонтерский, религиозный.