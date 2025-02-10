Небензя высказался о ситуации с USAID

Москва на протяжении многих лет говорила, что агентство USAID поддерживает радикалов по всей планете, напомнил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что эти слова списывали на пропаганду, а они оказались правдой, пишет РИА Новости.

Агентство по международному развитию (англ. United States Agency for International Development, USAID) — независимое агентство правительства США, которое отвечало за управление гражданской зарубежной помощью.

« У н а с н е в ы з ы в а ю т н и к а к о г о у д и в л е н и я н е д а в н е е р а з о б л а ч е н и е п о п о в о д у д е я т е л ь н о с т и а г е н т с т в а U S A I D . М ы д а в н о г о в о р и л и о т о м , ч т о о н о ф и н а н с и р у е т р а д и к а л о в п о в с е м у м и р у . П р о с т о р а н ь ш е э т о с п и с ы в а л и н а р о с с и й с к у ю п р о п а г а н д у , а в и т о г е в с е о к а з а л о с ь п р а в д о й » , — п о д ч е р к н у л Н е б е н з я .

Ранее глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сообщил, что администрация планирует полностью закрыть USAID. Он добавил, что оно будет ликвидировано и не подлежит восстановлению

USAID пыталось бороться с работой российских СМИ

По его словам, агентство использовалось американским правительством в целях продвижения пропаганды и для организации «цветных революций» по всему миру, «было пронизано сверху донизу людьми из ЦРУ».

Маск констатировал, что задача USAID заключалась в том, чтобы внедрить агентов в каждый вид деятельности, который США вели за рубежом: правительственный, волонтерский, религиозный.