Небензя обратился с требованием к Западу

Москва требует от стран Запада прозрачности и отказа от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом.
Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.
«Целый ряд западных стран не рассматривает терроризм как абсолютное зло и не придерживается политики нулевой терпимости по отношению к нему», — отметил постпред РФ при международной организации.
Небензя высказался о ситуации с USAID
Небензя подчеркнул, что двойные стандарты в вопросе борьбы с терроризмом подрывают международный мир и безопасность.