Москва требует от стран Запада прозрачности и отказа от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом.

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Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

« Ц е л ы й р я д з а п а д н ы х с т р а н н е р а с с м а т р и в а е т т е р р о р и з м к а к а б с о л ю т н о е з л о и н е п р и д е р ж и в а е т с я п о л и т и к и н у л е в о й т е р п и м о с т и п о о т н о ш е н и ю к н е м у » , — о т м е т и л п о с т п р е д РФ при международной организации.

Небензя высказался о ситуации с USAID

Небензя подчеркнул, что двойные стандарты в вопросе борьбы с терроризмом подрывают международный мир и безопасность.