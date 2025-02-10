Небензя потребовал от Запада прозрачности в вопросах борьбы с терроризмом

Москва требует от стран Запада прозрачности и отказа от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом.

Небензя обратился с требованием к Западу
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Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

«Целый ряд западных стран не рассматривает терроризм как абсолютное зло и не придерживается политики нулевой терпимости по отношению к нему», отметил постпред РФ при международной организации.

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Небензя подчеркнул, что двойные стандарты в вопросе борьбы с терроризмом подрывают международный мир и безопасность.

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