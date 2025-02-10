Раскрыта реакция БРИКС на угрозы Трампа

Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России и су-шерпа РФ в международной организации Павел Князев.

Напомним, что сразу после инаугурации Трамп пригрозил странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%, если они создадут угрожающую доллару единую валюту.

Комментируя это, Князев указал, что слова президента США не имеют под собой практической почвы, поскольку государства-члены международной организации не занимаются созданием валюты.

« Я н е м о г у с к а з а т ь , ч т о к т о - н и б у д ь н а д а н н ы й м о м е н т о т к а з ы в а л с я б ы о т с о т р у д н и ч е с т в а и з - з а э т и х у г р о з . Т е м б о л е е , ч т о о н и о б р а щ е н ы п р о т и в ч е г о - т о , ч е г о н е с у щ е с т в у е т » , — д о б а в и л о н .

По словам посла, доллар укрепляется за счет его использования в расчетах, а «не за счет угроз против тех, кто может ему как-то навредить». Князев назвал создание единой валюты БРИКС в отдаленной перспективе возможным, но «в практическом плане и в ближайшей перспективе — это вряд ли произойдет».