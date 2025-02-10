Раскрыта реакция БРИКС на угрозы Трампа

Посол РФ Князев раскрыл реакцию БРИКС на угрозы Трампа
Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России и су-шерпа РФ в международной организации Павел Князев.
Напомним, что сразу после инаугурации Трамп пригрозил странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%, если они создадут угрожающую доллару единую валюту.
Комментируя это, Князев указал, что слова президента США не имеют под собой практической почвы, поскольку государства-члены международной организации не занимаются созданием валюты.
«Я не могу сказать, что кто-нибудь на данный момент отказывался бы от сотрудничества из-за этих угроз. Тем более, что они обращены против чего-то, чего не существует», — добавил он.
По словам посла, доллар укрепляется за счет его использования в расчетах, а «не за счет угроз против тех, кто может ему как-то навредить». Князев назвал создание единой валюты БРИКС в отдаленной перспективе возможным, но «в практическом плане и в ближайшей перспективе — это вряд ли произойдет».