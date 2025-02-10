Мишустин дал молодому главе «Роскосмоса» задание на 11 лет

Правительство поставило новому главе «Роскосмоса» Дмитрию Баканову задачу нарастить мирное использование космического пространства. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 10 февраля сообщил, что госпрограмма «Космическая деятельность» продлена еще на шесть лет — до 2036 года. Новому руководителю «Роскосмоса» предстоит подготовить отрасль к приходу частных инвестиций и повысить рентабельность проектов по развитию связи, считают эксперты URA.RU.

« П р о д л е н и е п р о г р а м м ы п о з в о л и т р а с ш и р и т ь г о р и з о н т ы с т р а т е г и ч е с к о г о п л а н и р о в а н и я , п о в ы с и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь п р о р а б а т ы в а е м ы х н а м и м е р . П о п о р у ч е н и ю п р е з и д е н т а з а в е р ш а е т с я ф о р м и р о в а н и е в с е г о к о м п л е к с а к л ю ч е в ы х д о л г о с р о ч н ы х и н и ц и а т и в , к о т о р ы е в о й д у т в с о о т в е т с т в у ю щ и й н о в ы й н а ц и о н а л ь н ы й п р о е к т . В т о м ч и с л е , э т о м е р о п р и я т и я , к о т о р ы е с п о с о б с т в у ю т м и р н о м у о с в о е н и ю и и с п о л ь з о в а н и ю к о с м и ч е с к о г о п р о с т р а н с т в а » , — с к а з а л Мишустин.

Правительство выведет Россию на новый этап космической гонки

В ближайшие годы необходимо нарастить научный потенциал и построить современную инфраструктуру в космосе, обозначил цель премьер. Сопутствующая задача — наладить внутри страны промышленную кооперацию для крупносерийного выпуска перспективной техники.

« Р а с с ч и т ы в а е м , ч т о и ч а с т н ы й б и з н е с с т а н е т а к т и в н о у ч а с т в о в а т ь в п р о е к т а х п о р а з в и т и ю к о с м и ч е с к и х т е х н о л о г и й , в е д ь и х п р и м е н е н и е с е г о д н я в о з м о ж н о в о м н о г и х с м е ж н ы х о т р а с л я х » , — о т м е т и л Михаил Мишустин.

Власти будут повышать рентабельность космических проектов, чтобы обеспечить присутствие России в космосе для развития промышленности и сельского хозяйства, поясняют эксперты URA.RU. По их словам, необходимость актуализировать цели и задачи для космической отрасли связана с недавней сменой руководства Роскосмоса: 6 февраля президент Владимир Путин назначил на должность главы компании 39-летнего Дмитрия Баканова вместо 68-летнего Юрия Борисова. Новому руководителю предстоит провести ревизию ранее утвержденных космических программ для их ускорения.

Основная проблема — низкие темпы проектирования и строительства Российской орбитальной станции — РОС, которая в будущем заменит Международную космическую станцию (МКС). Ее нужно вывести на орбиту как можно быстрее, поскольку Россия планирует выйти из проекта по использованию МКС.

« С о з д а н и е Р О С н е о б х о д и м о , ч т о б ы с о х р а н и т ь п р и с у т с т в и е с т р а н ы в к о с м о с е , — п о я с н и л н а у ч н ы й р у к о в о д и т е л ь Института космической политики Иван Моисеев. — Если не создать аналогов, то придется совсем прекратить пилотирование и космонавтику. МКС должна прекратить работу из-за того, что она устаревает. По российским планам, это должно случиться в 2028 году, по американским — в 2030 году», — рассказал эксперт.

Дмитрию Баканову предстоит наладить конвейерное производство спутников и оборудования, которое нужно для удешевления космических программ, пояснил эксперт в сфере ракетостроения Александр Железняков. Эту задачу неоднократно ставили перед прежним главой Роскосмоса, но она так и не решена.

« Д л я п р о е к т а « С ф е р а » и д р у г и х п о д о б н ы х п р о е к т о в н у ж н о з а п у с т и т ь б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о с п у т н и к о в , н о и х в с е е щ е н е п р о и з в о д я т в н у ж н о м к о л и ч е с т в е . Т р е б у е т с я н а л а д и т ь и х с е р и й н о е п р о и з в о д с т в о , к о т о р о е у д е ш е в и т с б о р к у . Э т о к а к с а в т о м о б и л е м . С о б и р а т ь о д и н — т р у д о е м к о и д о р о г о . К о н в е й е р н а л а д и т п р о ц е с с ы и с о к р а т и т р а с х о д ы . Р а с с м а т р и в а ю т с я р а з н ы е в а р и а н т ы о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в е н н ы х п л о щ а д о к . О д н у и з л и н и й х о т я т р а з в е р н у т ь в Красноярске. Есть планы по производству небольших телекоммуникационных аппаратов в Подмосковье», — рассказал Александр Железняков.

Федеральный проект «Сфера» подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. С помощью умных алгоритмов сигналы со спутника будут передаваться в центры мониторинга и анализа данных, помогая решать задачи экономики, сельского хозяйства, бороться со стихийными бедствиями, лесными пожарами, землетрясениями, контролировать радиационный фон, говоря эксперты. К производству и запуску оборудования будут привлекать бизнес. Эту задачу также будет решать новое руководство Роскосмоса.