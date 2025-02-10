Мишустин дал молодому главе «Роскосмоса» задание на 11 лет
Правительство поставило новому главе «Роскосмоса» Дмитрию Баканову задачу нарастить мирное использование космического пространства. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 10 февраля сообщил, что госпрограмма «Космическая деятельность» продлена еще на шесть лет — до 2036 года. Новому руководителю «Роскосмоса» предстоит подготовить отрасль к приходу частных инвестиций и повысить рентабельность проектов по развитию связи, считают эксперты URA.RU.
«Продление программы позволит расширить горизонты стратегического планирования, повысить эффективность прорабатываемых нами мер. По поручению президента завершается формирование всего комплекса ключевых долгосрочных инициатив, которые войдут в соответствующий новый национальный проект. В том числе, это мероприятия, которые способствуют мирному освоению и использованию космического пространства», — сказал Мишустин.
Правительство выведет Россию на новый этап космической гонки
В ближайшие годы необходимо нарастить научный потенциал и построить современную инфраструктуру в космосе, обозначил цель премьер. Сопутствующая задача — наладить внутри страны промышленную кооперацию для крупносерийного выпуска перспективной техники.
«Рассчитываем, что и частный бизнес станет активно участвовать в проектах по развитию космических технологий, ведь их применение сегодня возможно во многих смежных отраслях», — отметил Михаил Мишустин.
Власти будут повышать рентабельность космических проектов, чтобы обеспечить присутствие России в космосе для развития промышленности и сельского хозяйства, поясняют эксперты URA.RU. По их словам, необходимость актуализировать цели и задачи для космической отрасли связана с недавней сменой руководства Роскосмоса: 6 февраля президент Владимир Путин назначил на должность главы компании 39-летнего Дмитрия Баканова вместо 68-летнего Юрия Борисова. Новому руководителю предстоит провести ревизию ранее утвержденных космических программ для их ускорения.
Основная проблема — низкие темпы проектирования и строительства Российской орбитальной станции — РОС, которая в будущем заменит Международную космическую станцию (МКС). Ее нужно вывести на орбиту как можно быстрее, поскольку Россия планирует выйти из проекта по использованию МКС.
«Создание РОС необходимо, чтобы сохранить присутствие страны в космосе, — пояснил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Если не создать аналогов, то придется совсем прекратить пилотирование и космонавтику. МКС должна прекратить работу из-за того, что она устаревает. По российским планам, это должно случиться в 2028 году, по американским — в 2030 году», — рассказал эксперт.
Дмитрию Баканову предстоит наладить конвейерное производство спутников и оборудования, которое нужно для удешевления космических программ, пояснил эксперт в сфере ракетостроения Александр Железняков. Эту задачу неоднократно ставили перед прежним главой Роскосмоса, но она так и не решена.
«Для проекта «Сфера» и других подобных проектов нужно запустить большое количество спутников, но их все еще не производят в нужном количестве. Требуется наладить их серийное производство, которое удешевит сборку. Это как с автомобилем. Собирать один — трудоемко и дорого. Конвейер наладит процессы и сократит расходы. Рассматриваются разные варианты организации производственных площадок. Одну из линий хотят развернуть в Красноярске. Есть планы по производству небольших телекоммуникационных аппаратов в Подмосковье», — рассказал Александр Железняков.
Федеральный проект «Сфера» подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. С помощью умных алгоритмов сигналы со спутника будут передаваться в центры мониторинга и анализа данных, помогая решать задачи экономики, сельского хозяйства, бороться со стихийными бедствиями, лесными пожарами, землетрясениями, контролировать радиационный фон, говоря эксперты. К производству и запуску оборудования будут привлекать бизнес. Эту задачу также будет решать новое руководство Роскосмоса.
«Кооперация в сфере космических проектов сейчас сталкивается с препятствиями в виде «секретных» допусков. Свой отдел по работе с секретными данными есть разве что в крупных компаниях, а малым вход в такие проекты недоступен. В то же время, во всем мире такая кооперация с бизнесом давно и успешно практикуется, посмотрите на Китай или США. Сейчас от премьер-министра прозвучал призыв к бизнесу участвовать в кооперации, но все будет зависеть от дальнейших конкретных и узких решений. Возможно, вход в проекты действительно может стать проще по ряду направлений», — считает Иван Моисеев, добавляя, что заработать на проектах Роскосмоса смогут производители микросхем, авторы инновационных разработок, телекоммуникационные компании, операторы связи, широкополосного доступа в интернет, телевидения, радио.