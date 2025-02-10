Мишустин дал молодому главе «Роскосмоса» задание на 11 лет

Правительство поставило новому главе «Роскосмоса» Дмитрию Баканову задачу нарастить мирное использование космического пространства. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 10 февраля сообщил, что госпрограмма «Космическая деятельность» продлена еще на шесть лет — до 2036 года. Новому руководителю «Роскосмоса» предстоит подготовить отрасль к приходу частных инвестиций и повысить рентабельность проектов по развитию связи, считают эксперты URA.RU.

Мишустин дал молодому главе «Роскосмоса» задание на 11 лет
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«Продление программы позволит расширить горизонты стратегического планирования, повысить эффективность прорабатываемых нами мер. По поручению президента завершается формирование всего комплекса ключевых долгосрочных инициатив, которые войдут в соответствующий новый национальный проект. В том числе, это мероприятия, которые способствуют мирному освоению и использованию космического пространства», сказал Мишустин.

Правительство выведет Россию на новый этап космической гонки

В ближайшие годы необходимо нарастить научный потенциал и построить современную инфраструктуру в космосе, обозначил цель премьер. Сопутствующая задача — наладить внутри страны промышленную кооперацию для крупносерийного выпуска перспективной техники.

«Рассчитываем, что и частный бизнес станет активно участвовать в проектах по развитию космических технологий, ведь их применение сегодня возможно во многих смежных отраслях», отметил Михаил Мишустин.

Власти будут повышать рентабельность космических проектов, чтобы обеспечить присутствие России в космосе для развития промышленности и сельского хозяйства, поясняют эксперты URA.RU. По их словам, необходимость актуализировать цели и задачи для космической отрасли связана с недавней сменой руководства Роскосмоса: 6 февраля президент Владимир Путин назначил на должность главы компании 39-летнего Дмитрия Баканова вместо 68-летнего Юрия Борисова. Новому руководителю предстоит провести ревизию ранее утвержденных космических программ для их ускорения.

Основная проблема — низкие темпы проектирования и строительства Российской орбитальной станции — РОС, которая в будущем заменит Международную космическую станцию (МКС). Ее нужно вывести на орбиту как можно быстрее, поскольку Россия планирует выйти из проекта по использованию МКС.

«Создание РОС необходимо, чтобы сохранить присутствие страны в космосе, пояснил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Если не создать аналогов, то придется совсем прекратить пилотирование и космонавтику. МКС должна прекратить работу из-за того, что она устаревает. По российским планам, это должно случиться в 2028 году, по американским — в 2030 году», — рассказал эксперт.

Дмитрию Баканову предстоит наладить конвейерное производство спутников и оборудования, которое нужно для удешевления космических программ, пояснил эксперт в сфере ракетостроения Александр Железняков. Эту задачу неоднократно ставили перед прежним главой Роскосмоса, но она так и не решена.

«Для проекта «Сфера» и других подобных проектов нужно запустить большое количество спутников, но их все еще не производят в нужном количестве. Требуется наладить их серийное производство, которое удешевит сборку. Это как с автомобилем. Собирать один трудоемко и дорого. Конвейер наладит процессы и сократит расходы. Рассматриваются разные варианты организации производственных площадок. Одну из линий хотят развернуть в Красноярске. Есть планы по производству небольших телекоммуникационных аппаратов в Подмосковье», — рассказал Александр Железняков.

Федеральный проект «Сфера» подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. С помощью умных алгоритмов сигналы со спутника будут передаваться в центры мониторинга и анализа данных, помогая решать задачи экономики, сельского хозяйства, бороться со стихийными бедствиями, лесными пожарами, землетрясениями, контролировать радиационный фон, говоря эксперты. К производству и запуску оборудования будут привлекать бизнес. Эту задачу также будет решать новое руководство Роскосмоса.

«Кооперация в сфере космических проектов сейчас сталкивается с препятствиями в виде «секретных» допусков. Свой отдел по работе с секретными данными есть разве что в крупных компаниях, а малым вход в такие проекты недоступен. В то же время, во всем мире такая кооперация с бизнесом давно и успешно практикуется, посмотрите на Китай или США. Сейчас от премьер-министра прозвучал призыв к бизнесу участвовать в кооперации, но все будет зависеть от дальнейших конкретных и узких решений. Возможно, вход в проекты действительно может стать проще по ряду направлений», — считает Иван Моисеев, добавляя, что заработать на проектах Роскосмоса смогут производители микросхем, авторы инновационных разработок, телекоммуникационные компании, операторы связи, широкополосного доступа в интернет, телевидения, радио.
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