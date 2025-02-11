Госдума вывела депутата Гурулева из состава комитета по обороне

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о выводе депутата Андрея Гурулева из состава думского комитета по обороне, он войдет в состав комитета по региональной политике.

Документ был внесен в Госдуму комиссией по регламенту.

" В ы в е с т и д е п у т а т а Г о с у д а р с т в е н н о й д у м ы Гурулева Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению", - указывается в документе.

Ранее сам Гурулев отмечал, что поддерживает решение руководства о переводе из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. По его мнению, проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания. Депутат выразил надежду, что его опыт в этой сфере позволит внести значимый вклад в развитие инициатив, направленных на улучшение жизни людей.