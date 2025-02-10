ГД доработает закон о преследовании скрывшихся за рубежом россиян
Комитет Госдумы по безопасности доработает и снова внесет в ГД в ближайшее время законопроект об уголовном преследовании скрывшихся за рубежом преступников. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета и один из авторов инициативы Василий Пискарев.
По его словам, корректировки носят технический характер.
«При этом его концепция не изменится. Законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму заново», — добавил Пискарев.
Напомним, что документ был внесен в ГД в начале августа 2024 года. Его авторы предлагают внести изменения в статью 458 Уголовно-процессуального кодекса и наделить Генпрокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления российских граждан, которые скрылись за рубежом, чтобы избежать наказания.