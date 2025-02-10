ГД доработает закон о преследовании скрывшихся за рубежом россиян

Комитет Госдумы по безопасности доработает и снова внесет в ГД в ближайшее время законопроект об уголовном преследовании скрывшихся за рубежом преступников. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета и один из авторов инициативы Василий Пискарев.

По его словам, корректировки носят технический характер.

« П р и э т о м е г о к о н ц е п ц и я н е и з м е н и т с я . З а к о н о п р о е к т в б л и ж а й ш е е в р е м я б у д е т в н е с е н н а р а с с м о т р е н и е в Госдуму заново», — добавил Пискарев.

Напомним, что документ был внесен в ГД в начале августа 2024 года. Его авторы предлагают внести изменения в статью 458 Уголовно-процессуального кодекса и наделить Генпрокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления российских граждан, которые скрылись за рубежом, чтобы избежать наказания.