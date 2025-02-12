Госдума рассмотрит новые правила для защиты граждан от аферистов
Госдума рассмотрит новые правила, при соблюдении которых обманутые люди могут получить право не возвращать доставшиеся мошенникам кредиты. Такая мера по защите россиян от аферистов содержится в поправках ко второму чтению законопроекта о периоде охлаждения перед выдачей кредитов. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Принятый в первом чтении законопроект предусматривает введение при выдаче заемных денег "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Это 4 часа для сумм от 50 до 200 тыс. рублей и 48 часов - для сумм от 200 тыс. рублей.
По словам Володина, в поправках ко второму чтению содержатся предложения, где учтены и комментарии подписчиков. Первая ключевая поправка: если кредитор не провел установленную проверку, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заемщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору. Вторая: при обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заемщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН. "Это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит", - пояснил Володин.