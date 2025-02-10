В МИД заявили, что реформы USAID не изменят работу агентства

Проводимые реформы USAID (Агентства США по международному развитию) в связи с приходом к власти президента - обычное дело для каждого нового главы американского государства.

По мнению директора Латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина, происходящие изменения не повлияют на работу агентства.

« П о с м о т р и м , к а к и е и н т е р е с ы б у д е т п р е с л е д о в а т ь администрация США и какие инструменты и методы они будут использовать, продолжая добиваться своих целей. Не думаю, что что-то сильно изменится», - предположил он в беседе с телеканалом RT.

Аналогичное мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он уверен, что американские власти не смогут полностью отказаться от USAID, поскольку оно - слишком эффективный инструмент для продвижения идеологии США, «чтобы его можно было списать в утиль».

Как стало известно 7 февраля, Белый дом планирует сократить штат USAID почти на 97%, и из 10 тысяч сотрудников по всему миру останутся работать только 294.