Миронов посоветовал Трампу предъявить иск к Байдену из-за Украины

Миронов: Трампу стоит предъявить иск к Байдену за разжигание ситуации на Украине
Президенту США Дональду Трампу стоит предъявить бывшему президенту Джо Байдену и Демократической партии иск за разжигание украинского конфликта, чтобы вернуть затраченные на Украину деньги. Такое мнение высказал руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Следуя привычкам бизнесмена, Трамп ищет того, кто вернет затраченные на Украину средства. Пусть предъявляет иск к Байдену и Демпартии США, которые разожгли конфликт. Хотя, скорее всего, оплачивать русофобский банкет на Украине в итоге придется европейским вассалам", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
По его мнению, у американского президента "есть все возможности списать убытки на предшественника" и "избавиться от затратного и безнадежного актива в виде режима Зеленского". Это поможет сэкономить деньги американцев и помочь скорейшему наступлению мира, считает парламентарий.
"На самом деле главная задача для Трампа не в том, чтобы вернуть деньги. Ему нужно не редкоземельные металлы искать, а остановить попытки еще глубже втянуть США в расходы по Украине и конфликт с Россией", - подчеркнул Миронов.