Миронов посоветовал Трампу предъявить иск к Байдену из-за Украины

Президенту США Дональду Трампу стоит предъявить бывшему президенту Джо Байдену и Демократической партии иск за разжигание украинского конфликта, чтобы вернуть затраченные на Украину деньги. Такое мнение высказал руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

" С л е д у я п р и в ы ч к а м б и з н е с м е н а , Трамп ищет того, кто вернет затраченные на Украину средства. Пусть предъявляет иск к Байдену и Демпартии США, которые разожгли конфликт. Хотя, скорее всего, оплачивать русофобский банкет на Украине в итоге придется европейским вассалам", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

По его мнению, у американского президента "есть все возможности списать убытки на предшественника" и "избавиться от затратного и безнадежного актива в виде режима Зеленского". Это поможет сэкономить деньги американцев и помочь скорейшему наступлению мира, считает парламентарий.