В России высказались об ответе за гибель замученного ВСУ курского ветерана

Информация о том, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли до смерти замучить ветерана Великой Отечественной войны в Курской области, должна быть взята на контроль, а самих правонарушителей Россия будет искать до конца их дней, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Об ответе ВСУ сенатор заявил в разговоре с «Лентой.ру».

« Т у т д о л ж н о д е й с т в о в а т ь п р о с т о е я с н о е п р а в и л о : н и к т о н е з а б ы т , н и ч т о н е з а б ы т о . В с е п р е с т у п л е н и я д о л ж н ы б ы т ь в з я т ы н а ж е с т к и й к о н т р о л ь и и с к а т ь э т и х н е л ю д е й д о к о н ц а и х ж и з н и б е з в с я к и х с р о к о в д а в н о с т и . К а ж д ы й д о л ж е н п о н и м а т ь , ч т о п о к а о н н е с д о х н е т , м ы б у д е м и с к а т ь к а ж д о г о , к т о с о в е р ш и л э т и п р е с т у п л е н и я . Э т и м н а д о з а н и м а т ь с я р е а л ь н о и ж е с т к о » , — с к а з а л Климов.

Сенатор отметил, что доведение до смерти — это особо тяжкое военное преступление.

О н и т р е б у ю т а н а л о г и ч н ы х о т в е т о в — и к т о э т о с д е л а л , и к т о э т о п о о щ р я л , и к т о э т о м у д а в а л к о м а н д ы , и к т о э т о , т а к с к а з а т ь , в о к р у г п о д п р ы г и в а л р а д о с т н о . Э т о н е т е с л у ч а и , к о т о р ы е м о ж н о к а к и м - т о о б р а з о м з а б ы т ь

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ могли до смерти замучить ветерана Великой Отечественной войны, дом которого оказался на оккупированной украинскими формированиями территории Курской области.

Боевики ВСУ до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны под Курском

По данным российских военкоров, опубликовавших снимки с погибшим, сначала его пытали, после чего застрелили — тело пожилого мужчины при освобождении одного из населенных пунктов нашли на полу в одной из комнат дома, рядом лежали осколки. Район, где сделаны снимки, и дата съемки не уточняются.