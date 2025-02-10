Захарова раскрыла планы Москвы по Газе

Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения из сектора Газа домой всех заложников. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Москва во всех многомесячных переговорах с представителями палестинского движения ХАМАС «настойчиво добивалась скорейшего возвращения всех своих соотечественников» и с должным вниманием отнеслась к соответствующим обращениям от ряда иностранных партнеров.

« Р о с с и я б у д е т п р о д о л ж а т ь н а с т о й ч и в о д о б и в а т ь с я с к о р е й ш е г о в о з в р а щ е н и я д о м о й н е т о л ь к о н а ш и х с о о т е ч е с т в е н н и к о в Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и всех других заложников. Для этого Израиль и ХАМАС должны строго выполнять достигнутые договоренности в рамках соглашения о прекращении боевых действии в секторе Газа как на нынешнем, так и на последующих этапах его реализации», — указала Захарова.

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По ее словам, от действий Израиля и ХАМАС зависит судьба всех заложников и освобождение содержащихся в израильских тюрьмах палестинских заключенных.