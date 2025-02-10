Президент Боливии получил приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве

Президент Боливии Луис Арсе получил официальное приглашение принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве в мае 2025 года. Об этом сообщил посол России в Боливии Дмитрий Верченко в интервью РИА "Новости".

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Верченко напомнил, что в 2024 году президент Арсе дважды посетил Россию.

— П р о ш л о г о д н и е в и з и т ы п р е з и д е н т а А р с е в Р о с с и ю и п е р е г о в о р ы с Владимиром Путиным на самом деле придали значительный импульс развитию двусторонних отношений, позволили нашим лидерам в доверительном ключе обсудить весь спектр российско-боливийского сотрудничества и пути его дальнейшего развития, — отметил дипломат.

— Ч т о к а с а е т с я п л а н и р у е м ы х в и з и т о в , т о с о с т о я л с я о б м е н п р и г л а ш е н и я м и н а у р о в н е г л а в г о с у д а р с т в : Владимир Путин пригласил президента Боливии принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве в мае, а боливийская сторона пригласила российского лидера в августе отметить 200-летие независимости страны в городе Сукре, который является конституционной столицей Боливии, — рассказал Верченко.

Посол также сообщил об ожиданиях визитов по парламентской линии на уровне Палаты депутатов Боливии и Совета Федерации в текущем году.

Напомним, в конце декабря МИД России объявил, что с 1 января 2025 года Индонезия, а также Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан присоединятся к БРИКС в качестве новых стран-партнеров