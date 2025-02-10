Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, что его удивило решение властей Азербайджана объявить его «персоной нон грата», однако оспаривать его он не планирует. Слова политика приводит «Газета.Ru».

После того, как Азербайджан 3 февраля направил российской стороне официальную ноту о закрытии Русского дома, Николай Валуев в своем Telegram-канале раскритиковал это решение. Он также призвал российские власти обратить внимание на азербайджанские диаспоры, действующие на территории России. Сегодня стало известно, что власти Азербайджана запретили Валуеву въезд в страну из-за «неприемлемых и оскорбительных» заявлений.

Валуеву запретили въезд в Азербайджан

По словам Валуева, он не понимает, как его слова могли стать «причиной для вот такого решения», однако «совершенно по этому поводу не расстроился».

« О с п а р и в а т ь ? А с м ы с л ? Я о с о б о н е с т р е м и л с я в т е м е с т а , п о э т о м у о с п а р и в а н и е , к а к г о в о р я т в п о г о в о р к е , о в ч и н к а в ы д е л к и с т о и т ? Д а , я у д и в л е н » , – с к а з а л о н .

При этом депутат отметил, что планирует обратиться с запросом к властям Азербайджана, чтобы получить официальное подтверждение о внесении его в список лиц, чье пребывание на территории страны нежелательно.