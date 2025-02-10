В России выдвинули версию о переговорах Путина с Трампом

Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина прошел не напрямую, а через советников. Такую версию о возможных переговорах глав двух государств выдвинул российский политолог Сергей Марков в Telegram.

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По словам Маркова, он предполагает, что во время разговора советников Путина и Трампа президенты слушали, о чем шла речь благодаря включенной громкой связи.

« П о э т о м у ф о р м а л ь н о п е р е г о в о р о в м е ж д у Путиным и Трампом не было, а фактически были», — написал в блоге политолог.

9 февраля Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером, но отказался отвечать на вопрос о том, сколько длились предполагаемые переговоры. Представитель Кремля Дмитрий Песков не опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа.