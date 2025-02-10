В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов за хамство чиновников

Во фракции "Новые люди" сообщили о внесении в Госдуму законопроекта о повышении штрафов за хамство чиновников.

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Поправки предложены в Кодекс об административных правонарушениях. Инициаторы предлагают поднять штрафы для чиновников за оскорбления граждан в полтора раза, а также повысить для них штрафы за игнорирование обращений граждан в два раза. Конкретнее, за нарушения при рассмотрения обращений граждан штрафы предложено повысить с 5-10 тысяч до 10-20 тысяч. А в случае оскорблений - с 50-100 до 75-150 тысяч. За повторное нарушение вместо нынешних 100-150 тысяч предложено штрафовать на сумму в диапазоне 150-225 тысяч.

Согласно пояснительной записке, актуальность законопроекта обусловлена значительным повышением штрафов для граждан за различные правонарушения в последние годы. Так, были увеличены в среднем в полтора раза штрафные санкции за самые распространенные нарушения ПДД (за превышение скорости, несоблюдение требований знаков или разметки и т. д.), а также уменьшена скидка на их оплату в течение 30 дней с 50% до 25%.

" П р и э т о м ш т р а ф ы д л я л и ц , з а м е щ а ю щ и х г о с у д а р с т в е н н ы е и л и м у н и ц и п а л ь н ы е д о л ж н о с т и л и б о д о л ж н о с т и г о с у д а р с т в е н н о й г р а ж д а н с к о й и л и м у н и ц и п а л ь н о й с л у ж б ы , з а о с к о р б л е н и е г р а ж д а н и л и з а и г н о р и р о в а н и е о б р а щ е н и й г р а ж д а н н е б ы л и н и р а з у у в е л и ч е н ы с м о м е н т а и х в в е д е н и я , - з а я в и л и д е п у т а т ы . - Н а п р и м е р , ш т р а ф ы д л я ч и н о в н и к о в з а " н а р у ш е н и е п о р я д к а р а с с м о т р е н и я о б р а щ е н и й г р а ж д а н " б ы л и в в е д е н ы в 2 0 1 3 г о д у и с о с т а в л я ю т о т 5 д о 1 0 т ы с я ч р у б л е й . Ш т р а ф ы з а о с к о р б л е н и я г р а ж д а н б ы л и в в е д е н ы в 2 0 2 0 г о д у и т а к ж е н е б ы л и п р о и н д е к с и р о в а н ы с м о м е н т а и х в в е д е н и я " .

Инициаторы предложили учесть тот факт, что, согласно официальным данным Росстата, с 2013 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил более 100% - так что "представляется справедливым и увеличение штрафов для чиновников в полтора и два раза, как и для граждан".

Авторы также сообщили об обращениях от граждан с жалобами, что должностные лица игнорируют их запросы или присылают отписки. "Эти действия подрывают доверие общества к государственной власти и создают ощущение несправедливости и безнаказанности. Низкие штрафы за подобные правонарушения недостаточно мотивируют чиновников соблюдать свои должностные обязанности, - резюмировал авторский коллектив. - Предложенное законопроектом повышение штрафов направлено на усиление ответственности чиновников за свои действия и на обеспечение должного уровня взаимодействия с гражданами".

Один из авторов, депутат Госдумы от "Новых людей" Владимир Плякин заявил журналистам, что повышение штрафов для чиновников за отписки и оскорбления - важный шаг к ответственности. По его словам, проект поможет бороться с этой проблемой.