В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов за хамство чиновников
Во фракции "Новые люди" сообщили о внесении в Госдуму законопроекта о повышении штрафов за хамство чиновников.
Поправки предложены в Кодекс об административных правонарушениях. Инициаторы предлагают поднять штрафы для чиновников за оскорбления граждан в полтора раза, а также повысить для них штрафы за игнорирование обращений граждан в два раза. Конкретнее, за нарушения при рассмотрения обращений граждан штрафы предложено повысить с 5-10 тысяч до 10-20 тысяч. А в случае оскорблений - с 50-100 до 75-150 тысяч. За повторное нарушение вместо нынешних 100-150 тысяч предложено штрафовать на сумму в диапазоне 150-225 тысяч.
Согласно пояснительной записке, актуальность законопроекта обусловлена значительным повышением штрафов для граждан за различные правонарушения в последние годы. Так, были увеличены в среднем в полтора раза штрафные санкции за самые распространенные нарушения ПДД (за превышение скорости, несоблюдение требований знаков или разметки и т. д.), а также уменьшена скидка на их оплату в течение 30 дней с 50% до 25%.
"При этом штрафы для лиц, замещающих государственные или муниципальные должности либо должности государственной гражданской или муниципальной службы, за оскорбление граждан или за игнорирование обращений граждан не были ни разу увеличены с момента их введения, - заявили депутаты. - Например, штрафы для чиновников за "нарушение порядка рассмотрения обращений граждан" были введены в 2013 году и составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Штрафы за оскорбления граждан были введены в 2020 году и также не были проиндексированы с момента их введения".
Инициаторы предложили учесть тот факт, что, согласно официальным данным Росстата, с 2013 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил более 100% - так что "представляется справедливым и увеличение штрафов для чиновников в полтора и два раза, как и для граждан".
Авторы также сообщили об обращениях от граждан с жалобами, что должностные лица игнорируют их запросы или присылают отписки. "Эти действия подрывают доверие общества к государственной власти и создают ощущение несправедливости и безнаказанности. Низкие штрафы за подобные правонарушения недостаточно мотивируют чиновников соблюдать свои должностные обязанности, - резюмировал авторский коллектив. - Предложенное законопроектом повышение штрафов направлено на усиление ответственности чиновников за свои действия и на обеспечение должного уровня взаимодействия с гражданами".
Один из авторов, депутат Госдумы от "Новых людей" Владимир Плякин заявил журналистам, что повышение штрафов для чиновников за отписки и оскорбления - важный шаг к ответственности. По его словам, проект поможет бороться с этой проблемой.