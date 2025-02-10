Рябков высказался об изменении курса США по Украине

Россия пока не видит практического изменения курса США по Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Во время общения с журналистами Рябков отметил, что сигналы «при всей их важности могут быть любые», однако на практике позиция Вашингтона не изменилась. Попытки представить дело так, словно Москва должна пойти на уступки и компромиссы, если она заинтересована в урегулировании конфликта, не ослабевают.

« М е ж д у т е м , п о з и ц и я , к о т о р у ю м ы о т р а б а т ы в а л и и б у д е м о т р а б а т ы в а т ь д а л ь ш е , о н а в е с ь м а ч е т к о и п р я м о и з л о ж е н а п р е з и д е н т о м . П р о и с х о д я т о п р е д е л е н н ы е с д в и г и в с и т у а ц и и н а з е м л е , к о т о р ы е т о ж е н е л ь з я н е у ч и т ы в а т ь . И н а м п р о с т о н е о б х о д и м о д о б и т ь с я о т н а ш и х п р о т и в н и к о в , о т о п п о н е н т о в , д о б и т ь с я о т н о в о й администрации США понимания и признания того, что без решения проблем <…> не получится выйти на договоренность», — сказал замглавы МИД РФ.

Рябков призвал США сделать первый шаг к нормализации отношений

Рябков также отметил, что «вариативы, полумеры» — это не тот путь, по которому готова идти Россия.