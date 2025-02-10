Песков поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника.

Об этом сообщает РИА Новости.

« С е г о д н я д е н ь д и п л о м а т и ч е с к о г о р а б о т н и к а . П р е з и д е н т у ж е п о з д р а в и л в с е х р о с с и й с к и х д и п л о м а т о в . М ы т о ж е п р и с о е д и н я е м с я к э т и м п о з д р а в л е н и я м н а ш е й д и п л о м а т и ч е с к о й с л у ж б ы , и м е ю щ е й м н о г о с л а в н ы х с т р а н и ц в с в о е й и с т о р и и и м н о г о б л е с т я щ и х с т р а н и ц в с в о е м б у д у щ е м » , — с к а з а л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

Утром 10 февраля президент России Владимир Путин заявил, что российские дипломаты в 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне продолжат активную работу по противодействию всем попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и других форм дискриминации по национальному или религиозному признаку.

Поздравляя дипломатов с профессиональным праздником, глава государства также подчеркнул, что особого внимания по-прежнему требует защита прав российских граждан за рубежом.