Песков поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Песков заявил о блестящем будущем дипломатической службы России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня день дипломатического работника. Президент уже поздравил всех российских дипломатов. Мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям нашей дипломатической службы, имеющей много славных страниц в своей истории и много блестящих страниц в своем будущем», — сказал представитель Кремля.
Утром 10 февраля президент России Владимир Путин заявил, что российские дипломаты в 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне продолжат активную работу по противодействию всем попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и других форм дискриминации по национальному или религиозному признаку.
Поздравляя дипломатов с профессиональным праздником, глава государства также подчеркнул, что особого внимания по-прежнему требует защита прав российских граждан за рубежом.