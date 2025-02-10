Инцидент с автомобилем президента Сербии назвали покушением
Политолог Анастасия Букреева считает, что недавний инцидент с автомобилем Александра Вучича не мог быть просто совпадением. Как сообщает телеканал «360», во время эфира она отметила, что вероятность взрыва колеса у среднестатистического гражданского автомобиля ничтожно мала.
Напомним, что 8 февраля во время поездки на север страны в село Мокрин у служебного авто Вучича отцепилось колесо. Сам президент в этот момент находился внутри и ему пришлось пересесть на другую машину. Сербский лидер подчеркнул, что не видит причин для беспокойства.
Буркеева отметила, что подобные инциденты крайне редко случаются с обычными гражданскими автомобилями. В этом же случае речь идет о президентской машине, которая проверяется ежедневно и обладает улучшенными техническими характеристиками.
«Поэтому, пожалуй, можно смело говорить о попытке покушения на президента Сербии», — заявил политолог.
У машины из кортежа Вучича на ходу отвалилось колесо
Ее коллега Вадим Сипров отметил, что Вучич неугоден в первую очередь евроатлантистам. Они выступают за сближение Северной Америки и Европы, а их повестку которых можно назвать глобалистской. Эксперт отметил, что вслед за изменениями в Вашингтоне эта публика «срывается с цепи», поскольку понимает, что Соединенные Штаты больше не будут ее «кормить».