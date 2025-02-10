Политолог Анастасия Букреева считает, что недавний инцидент с автомобилем Александра Вучича не мог быть просто совпадением. Как сообщает телеканал «360», во время эфира она отметила, что вероятность взрыва колеса у среднестатистического гражданского автомобиля ничтожно мала.

Напомним, что 8 февраля во время поездки на север страны в село Мокрин у служебного авто Вучича отцепилось колесо. Сам президент в этот момент находился внутри и ему пришлось пересесть на другую машину. Сербский лидер подчеркнул, что не видит причин для беспокойства.

Буркеева отметила, что подобные инциденты крайне редко случаются с обычными гражданскими автомобилями. В этом же случае речь идет о президентской машине, которая проверяется ежедневно и обладает улучшенными техническими характеристиками.

« П о э т о м у , п о ж а л у й , м о ж н о с м е л о г о в о р и т ь о п о п ы т к е п о к у ш е н и я н а п р е з и д е н т а Сербии», — заявил политолог.

У машины из кортежа Вучича на ходу отвалилось колесо

Ее коллега Вадим Сипров отметил, что Вучич неугоден в первую очередь евроатлантистам. Они выступают за сближение Северной Америки и Европы, а их повестку которых можно назвать глобалистской. Эксперт отметил, что вслед за изменениями в Вашингтоне эта публика «срывается с цепи», поскольку понимает, что Соединенные Штаты больше не будут ее «кормить».