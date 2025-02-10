В МИД РФ высказались о контактах с США

У России и США идут определенные контакты по линии внешнеполитических ведомств — подробности разглашать нет смысла, однако процесс идет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат также рассказал, что графика контактов президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет.

« Н о т е м а с у щ е с т в у е т , и п о м е р е п р о я с н е н и я д а л ь н е й ш е й д и с п о з и ц и и , я д у м а ю , б у д у т д о г о в о р е н н о с т и и н а э т о т с ч е т и с в о е в р е м е н н о и в д о л ж н ы й м о м е н т о б ъ я в л е н ы . Н о с е й ч а с и х н е т . П о с о с т о я н и ю н а с е г о д н я н и к а к и х г р а ф и к о в н е с у щ е с т в у е т » , — д о б а в и л Рябков.

Ранее газета New York Post сообщила, что между Путиным и Трампом состоялся разговор. При этом американский президент не раскрыл его длительность и иные детали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не опроверг, но и не подтвердил эту информацию, заявив, что по мере разворачивания Вашингтоном работы «возникает много разных коммуникаций».