В МИД РФ высказались о контактах с США
У России и США идут определенные контакты по линии внешнеполитических ведомств — подробности разглашать нет смысла, однако процесс идет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат также рассказал, что графика контактов президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет.
«Но тема существует, и по мере прояснения дальнейшей диспозиции, я думаю, будут договоренности и на этот счет и своевременно и в должный момент объявлены. Но сейчас их нет. По состоянию на сегодня никаких графиков не существует», — добавил Рябков.
Ранее газета New York Post сообщила, что между Путиным и Трампом состоялся разговор. При этом американский президент не раскрыл его длительность и иные детали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не опроверг, но и не подтвердил эту информацию, заявив, что по мере разворачивания Вашингтоном работы «возникает много разных коммуникаций».