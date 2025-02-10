Российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем Донецкой народной республики Денисом Пушилиным для обсуждения важных для региона вопросов.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин принял в Кремле главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Глава ДНР доложил о социально-экономическом развитии региона», — говорится в сообщении.

Пушилин рассказал, что за год доходы региона выросли на 28,4%, и власти увеличили до 34 млрд рублей бюджет на дошкольное и среднее образование. Также он сообщил об открытии фельдшерских пунктов и других медучреждений в ДНР и сдаче 64 компенсационных домов на 4789 квартир в Мариуполе.

Помимо этого, президент и глава республики обсудили ряд социальных вопросов по типу водоснабжения в регионе.

3 февраля власти Мариуполя утвердили новые флаг и герб города. Мэр населенного пункта объяснил, что цветовое бело-синее решение герба обозначает расположение Мариуполя на берегу Азовского моря, а также исторические особенности основания города. Флаг составлен на основе герба и повторяет его символику.