Если Евросоюз попытается задерживать торговые суда с российской нефтью в Балтийском море, Москва примет ответные меры. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

« Р о с с и я н а п р о т я ж е н и и в е к о в с о х р а н я л а с т а т у с к л ю ч е в о й м о р с к о й д е р ж а в ы , и л ю б ы е п о п ы т к и з а б л о к и р о в а т ь е е д о с т у п к Б а л т и й с к о м у м о р ю н е и з б е ж н о п р и в е д у т к о т в е т н ы м м е р а м » , – н а п и с а л с е н а т о р в с в о е м т е л е г р а м - к а н а л е .

Ранее издание Politico, ссылаясь на источники среди дипломатов, сообщило о планах европейских стран, имеющих выход к Балтике, разработать механизмы юридического задержания танкеров, связанных с Россией.

В качестве оснований рассматриваются экологические риски или подозрения в пиратстве. Также обсуждается возможность введения списка страховщиков, чьи полисы будут давать разрешение на проход судов через Балтийское море.

Сенатор выразил мнение, что подобные действия напоминают попытку реванша спустя 300 лет после Северной войны. Однако, по его словам, такие меры могут привести к обратному эффекту – европейские страны рискуют оказаться в ситуации, когда для прохода по фарватеру им самим придется получать разрешение у Москвы.

Джабаров провел историческую параллель с эпохой Петра I, который прорубил окно в Европу через Балтику, подчеркнув, что значение этого региона в глобальной политике остается неизменным.

Ранее стало известно, что Дания готова поддержать инициативу Брюсселя по ужесточению контроля за проходом танкеров с российской нефтью через свои территориальные воды.