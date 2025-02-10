В Кремле рассказали о подготовке к контактам Путина и Си Цзиньпина
Контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и взаимные поездки в связи с памятными датами, связанными с окончанием Второй мировой войны, активно готовятся. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.
«Да, такие контакты готовятся, такие поездки готовятся. Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся», - пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Си Цзиньпин принял приглашение президента России Владимира Путина посетить парад в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
При этом посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф сообщил, что ФРГ не отправит свою делегацию на парад в этом году. Он добавил, что из-за конфликта на Украине официальный Берлин «не может участвовать в военном параде в Москве».