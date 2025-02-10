В Кремле рассказали о подготовке к контактам Путина и Си Цзиньпина

Контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и взаимные поездки в связи с памятными датами, связанными с окончанием Второй мировой войны, активно готовятся. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.

« Д а , т а к и е к о н т а к т ы г о т о в я т с я , т а к и е п о е з д к и г о т о в я т с я . М ы п р и д а е м в з а и м н о о г р о м н о е з н а ч е н и е с и м в о л и з м у э т и х д а т и д л я п а м я т и т е х в а ж н ы х с о б ы т и й , в к л а д а н а ш и х с т р а н в б о р ь б у с н а ц и с т с к и м и п р о я в л е н и я м и , и д л я н а ш и х д в у с т о р о н н и х о т н о ш е н и й . П о э т о м у т а к и е к о н т а к т ы с е й ч а с а к т и в н о г о т о в я т с я » , - п о я с н и л п р е с с - с е к р е т а р ь п р е з и д е н т а Р о с с и и Д м и т р и й П е с к о в .

Ранее Си Цзиньпин принял приглашение президента России Владимира Путина посетить парад в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

При этом посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф сообщил, что ФРГ не отправит свою делегацию на парад в этом году. Он добавил, что из-за конфликта на Украине официальный Берлин «не может участвовать в военном параде в Москве».