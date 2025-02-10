В Кремле ответили на вопрос о гуманитарном коридоре для жителей оккупированных земель Курской области.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, для помощи людям делается все возможное, передает ТАСС.

« Р о с с и я д е л а е т в с е в о з м о ж н о е д л я т о г о , ч т о б ы о к а з а т ь п о м о щ ь , п о д д е р ж к у т е м л ю д я м , к о т о р ы е о к а з а л и с ь н а т е р р и т о р и и , к о т о р а я с е й ч а с о к к у п и р о в а н а с и л а м и к и е в с к о г о р е ж и м а » , — о б о з н а ч и л Песков.

Этими словами он ответил на вопрос о готовности Москвы просить Киев открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области.