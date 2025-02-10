В Кремле ответили на вопрос о гуманитарном коридоре для жителей Курской области
В Кремле ответили на вопрос о гуманитарном коридоре для жителей оккупированных земель Курской области.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, для помощи людям делается все возможное, передает ТАСС.
«Россия делает все возможное для того, чтобы оказать помощь, поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована силами киевского режима», — обозначил Песков.
Этими словами он ответил на вопрос о готовности Москвы просить Киев открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области.