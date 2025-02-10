В Кремле призвали набраться терпения на фоне планов Трампа по Газе

Кремль не знает деталей плана президента США Дональда Трампа относительно сектора Газа, на этом фоне надо набраться терпения.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

« Д е т а л е й м ы п о к а с в а м и н е з н а е м , п о э т о м у н а д о н а б р а т ь с я т е р п е н и я » , — о т м е т и л о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

Он уточнил, что по поводу намерений Трампа «вопросов возникает очень много». В частности, в Газе проживают 1,2 миллиона жителей, которым было обещано государственное решение палестинского вопроса соответствующими резолюциями Совбеза ООН.

В начале февраля Трамп выразил готовность США взять сектор Газа под контроль, очистить его от неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. Он также предложил переселить жителей анклава в Египет и Иорданию.