В Кремле вновь прокомментировали слова Трампа о разговоре с Путиным
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения о телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Его слова приводит РИА Новости.
«Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - пояснил пресс-секретарь президента России.
Ранее в New York Post появилась публикация о том, что лидеры России и США провели телефонные переговоры. По данным газеты, стороны обсудили вопросы международной повестки, в частности, конфликт на Украине.
NYP: Трамп провел с Путиным разговор по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил накануне, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» эту информацию. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц также отказался подтвердить сообщения о предполагаемом телефонном разговоре американского лидера Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным.