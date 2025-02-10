В Кремле вновь прокомментировали слова Трампа о разговоре с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения о телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Его слова приводит РИА Новости.

« Я в ч е р а с д е л а л з а я в л е н и е н а э т о т с ч е т , и н и ч е г о д р у г о г о я в а м с к а з а т ь н е м о г у . Я н е м о г у э т о н и п о д т в е р д и т ь , н и о п р о в е р г н у т ь » , - п о я с н и л п р е с с - с е к р е т а р ь президента России.

Ранее в New York Post появилась публикация о том, что лидеры России и США провели телефонные переговоры. По данным газеты, стороны обсудили вопросы международной повестки, в частности, конфликт на Украине.

NYP: Трамп провел с Путиным разговор по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил накануне, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» эту информацию. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц также отказался подтвердить сообщения о предполагаемом телефонном разговоре американского лидера Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным.