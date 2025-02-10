В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного из важнейших сейчас регионов

В понедельник, 10 февраля, президент России Владимир Путин встретится с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного из важнейших сейчас регионов
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ДНР — «Один из важнейших сейчас российских регионов», отметил Песков.

Предметом обсуждения будут вопросы социально-экономического обеспечения региона, уточнил представитель Кремля.

«Разговор ожидается предметный», заключил он.

Ранее Владимир Путин принял в Кремле врио главы Курской области Александра Хинштейна. Предметом обсуждения стала ситуация в регионе и меры поддержки местных жителей, потерявших свое имущество из-за вторжения украинских войск.

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