Президент США Дональд Трамп не делал российскому коллеге «подарков» своими решениями. Об этом в беседе с News.ru заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя публикацию еженедельника Newsweek о якобы «подарках» Трампа президенту России.

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В материале речь шла о санкциях против Международного уголовного суда, расформировании специальной группы KleptoCapture по разработке санкций и прекращении действия инициатив, направленных на борьбу со «скрытыми кампаниями влияния со стороны России».

« Я н е с т а л б ы с ч и т а т ь э т о п о д а р к а м и . < … > Я д у м а ю , ч т о Трамп больше для себя старается. Он не из тех людей, которые будут делать кому-то подарки. Значит, что-то где-то его не устраивает, и он считает ненужным тратить деньги на те вещи, которые не дают никаких результатов и выгоды», — сказал Джабаров.

Парламентарий подчеркнул, что Россия сама создает себе преимущества, а не ждет подарков от третьих стран. Речь идет о победах на полях сражений и устойчивом росте экономики, уточнил он.