В МИД оценили идею Маска закрыть СМИ, признанные в России иноагентами

Призыв американского бизнесмена Илона Маска закрыть в США «Радио свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) связан с тем, что они пропагандировали не внешнюю политику Соединенных Штатов, а идеологию ультралиберализма и работали против американских внутренних политических оппонентов. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с корреспондентом kp.ru Александром Гамовым.

При этом дипломат отметила, что в реальности закрытие этих СМИ вряд ли произойдет.

« Д у м а ю , п р о п а г а н д и с т с к и е р е с у р с ы о н и о с т а в л я ю т . Т о л ь к о п е р е ф о р м а т и р у ю т п о д н о в ы е р е а л и и » , — с к а з а л а Захарова.

9 февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск на своей странице в X призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки», потому что «их больше никто не слушает». Он назвал эти СМИ «радикальными левыми сумасшедшими», которые «разговаривают сами с собой».

* организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной;

** организация включена Минюстом в список иноагентов.