Военные преступления украинской стороны находятся под юридической «крышей» представителей Запада и международных организаций, которые закрывают глаза на «злодеяния Киева».

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

« С е й ч а с с т о й с т о р о н ы ( к о н ф л и к т а н а Украине - прим. ред.), которая контролируется Западом, существует некая вертикаль безнаказанности. Верхушка этой вертикали находится в международных организациях», — заявил он.

Посол объяснил, что на Украине есть «дипломатическая крыша», которая блокирует возможность любого международного расследования и правовой оценки происходящего. В качестве примера он привел ситуацию, когда Россия подала запрос в Совет Безопасности ООН по «формуле Арриа» инцидент с расстрелами в Селидово.

Мирошник отметил, что позиция Запада заключалась в том, что они не хотят в этом разбираться и это было «прогнозируемо».

19 января российский боец группировки Вооруженных сил РФ «Север» рассказал, что в селе Русское Поречное в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей.