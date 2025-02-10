В Крыму Зеленского сравнили с флюгером после его призыва давить на Россию

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец сравнил Владимира Зеленского с флюгером после его очередного призыва усилить давление на Россию.

В Крыму Зеленского сравнили с флюгером после его призыва давить на Россию
© РИА Новости
«Зеленский, как флюгер, как подул ветер, откуда финансы, туда он и клонит», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Чегринеца, Зеленский сначала говорит о мире для Украины, а потом опять призывает давить на Россию, а это подразумевает эскалацию конфликта.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма при этмо уточнил, что в любом случае не стоит прислушиваться к его мнению, так как Зеленский не будет принимать никаких решений.

По его словам, мирные переговоры начнутся тогда, когда в США услышат условия и позицию России.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал условия Зеленского по прекращению конфликта нереальными.

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