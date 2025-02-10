Посол РФ: сотрудничество России и Казахстана успешно развивается

Сотрудничество России и Казахстана успешно развивается, антироссийские санкции западных стран не смогут остановить его. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

"Российско-казахстанское экономическое сотрудничество успешно развивается. И никакие западные санкции остановить его не могут", - сказал он.

Посол отметил, что в ходе трехдневного визита в Казахстан председателя правительства РФ Михаила Мишустина, который состоялся в конце января - начале февраля, и переговоров с премьер-министром республики Олжасом Бектеновым, а также президентом Касым-Жомартом Токаевым обсуждались темы развития союзнических отношений и интеграционных связей. "Цифры, озвученные в ходе визита, впечатляют - взаимный товарооборот превысил 2,6 трлн рублей, или 13,7 трлн тенге. За последние 20 лет российскими инвесторами вложено более $25 млрд прямых инвестиций в экономику Казахстана. За этот же период казахстанские компании вложили в экономику России $8,7 млрд. Также дана высокая оценка успешной реализации в Казахстане стратегических проектов в области промышленности, энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.