Посол России в Казахстане призвал не спешить с выводами о катастрофе AZAL

Не нужно делать скоропалительных выводов о катастрофе самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) после публикации предварительного отчета о ходе расследования. С таким призывом выступил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, передает ТАСС.

« П р и з ы в а ю н е т о р о п и т ь с я с о с к о р о п а л и т е л ь н ы м и з а к л ю ч е н и я м и и в ы в о д а м и , а д о ж д а т ь с я о к о н ч а т е л ь н ы х р е з у л ь т а т о в » , — з а я в и л д и п л о м а т .

Он отметил, что расследованием занимаются эксперты из Азербайджана, Бразилии, Казахстана и России.