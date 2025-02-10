Посол России в Казахстане призвал не спешить с выводами о катастрофе AZAL

Не нужно делать скоропалительных выводов о катастрофе самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) после публикации предварительного отчета о ходе расследования. С таким призывом выступил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, передает ТАСС.

Посол России в Казахстане призвал не спешить с выводами о катастрофе AZAL
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«Призываю не торопиться со скоропалительными заключениями и выводами, а дождаться окончательных результатов», заявил дипломат.

Он отметил, что расследованием занимаются эксперты из Азербайджана, Бразилии, Казахстана и России.

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