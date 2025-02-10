В МИД РФ заявили, что Запад пытается давить на Абхазию и Южную Осетию

США и Евросоюз пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Галузин: США и Евросоюз давят на Абхазию и Южную Осетию
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«Вашингтон и Брюссель пробуют давить даже на наших ближайших союзников Абхазию и Южную Осетию. У нас принципиально иная логика и задачи в регионе», сказал он.

6 февраля стало известно, что Минфин РФ направил Абхазии средства для целей социально-экономического развития республики.

Кроме того, Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что на данные цели уже выделено 100 млн рублей. Работа фонда также позволит обеспечить работой население республики. Гунба же заявил, что Абхазия ощущает поддержку России в вопросах развития предпринимательства.

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