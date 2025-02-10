Галузин: США и Евросоюз давят на Абхазию и Южную Осетию

США и Евросоюз пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

« В а ш и н г т о н и Б р ю с с е л ь п р о б у ю т д а в и т ь д а ж е н а н а ш и х б л и ж а й ш и х с о ю з н и к о в — А б х а з и ю и Ю ж н у ю О с е т и ю . У н а с п р и н ц и п и а л ь н о и н а я л о г и к а и з а д а ч и в р е г и о н е » , — с к а з а л о н .

6 февраля стало известно, что Минфин РФ направил Абхазии средства для целей социально-экономического развития республики.

Кроме того, Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что на данные цели уже выделено 100 млн рублей. Работа фонда также позволит обеспечить работой население республики. Гунба же заявил, что Абхазия ощущает поддержку России в вопросах развития предпринимательства.