В Госдуме разъяснили, коснется ли запрет англицизмов Zivert и Shaman

Российским исполнителям Zivert (Юлия Зиверт), Анне Asti (Анна Дзюба) и Shaman (Ярослав Дронов) не придется менять свои псевдонимы после принятия законопроекта о защите русского языка от иностранных слов. Как сообщает «Парламентская газета», об этом заявила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Парламентарий уточнила, что авторы документа хотят запретить обозначать англицизмами различные предприятия. Псевдонимы певцов же являются товарным знаком, а его защита прописана в Гражданском кодексе РФ.

« Н а п р и м е р , н е л ь з я б у д е т и н о с т р а н н ы м и с л о в а м и о б о з н а ч а т ь а п т е к у , м а г а з и н , г о с т и н и ц у , с а л о н к р а с о т ы и т а к д а л е е . Л ю д и д о л ж н ы и д т и п о у л и ц е и п о в ы в е с к а м в и д е т ь и п о н и м а т ь , ч т о з д е с ь н а х о д и т с я а п т е к а , м а г а з и н ц в е т о в и л и и н а я с ф е р а б ы т о в о г о о б с л у ж и в а н и я » , — п о я с н и л а К а з а к о в а .

Сам законопроект внесли на рассмотрение Госдумы еще в 2023 году, однако оно постоянно откладывалось. Теперь первое чтение ожидается во вторник, 11 февраля.