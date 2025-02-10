В Госдуме разъяснили, коснется ли запрет англицизмов Zivert и Shaman
Российским исполнителям Zivert (Юлия Зиверт), Анне Asti (Анна Дзюба) и Shaman (Ярослав Дронов) не придется менять свои псевдонимы после принятия законопроекта о защите русского языка от иностранных слов. Как сообщает «Парламентская газета», об этом заявила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
Парламентарий уточнила, что авторы документа хотят запретить обозначать англицизмами различные предприятия. Псевдонимы певцов же являются товарным знаком, а его защита прописана в Гражданском кодексе РФ.
«Например, нельзя будет иностранными словами обозначать аптеку, магазин, гостиницу, салон красоты и так далее. Люди должны идти по улице и по вывескам видеть и понимать, что здесь находится аптека, магазин цветов или иная сфера бытового обслуживания», — пояснила Казакова.
Сам законопроект внесли на рассмотрение Госдумы еще в 2023 году, однако оно постоянно откладывалось. Теперь первое чтение ожидается во вторник, 11 февраля.