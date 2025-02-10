Хинштейн поручил представить предложения по восстановлению приграничья
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил до конца текущей недели представить первый пакет предложений по восстановлению приграничных регионов региона. Об этом Хинштейн сообщил на оперативном совещании.
"Хотел обратить внимание на необходимость уже на этой неделе представить первый пакет предложений по реализации задач. Потому что программа по восстановлению, в частности, для нас важна", - сказал он.
По словам врио губернатора региона, программу восстановления приграничных регионов Курской области необходимо подготовить и запустить в самые кратчайшие сроки, не дожидаясь окончательного освобождения территорий.
Ранее Хинштейн сообщал, что в Курской области уже приступили к работе по формированию программы восстановления приграничья. По его словам, крайне важно восстановить дома, инфраструктуру, решить вопросы с предоставлением земельных участков и возвращением граждан.