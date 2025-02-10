Си Цзиньпин примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

« С и Ц з и н ь п и н п р и н я л п р и г л а ш е н и е п р и н я т ь у ч а с т и е 9 м а я в М о с к в е в т о р ж е с т в а х п о с л у ч а ю 8 0 - л е т и я П о б е д ы в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н е » , - п о д ч е р к н у л о н в э ф и р е т е л е к а н а л а « Р о с с и я 2 4 » .

Дипломат указал, что Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина в Китай на торжества, которые здесь планируются провести в сентябре по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Палестины Махмуд Аббас также получили приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.